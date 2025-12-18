Президент ФИФА опубликовал фото с российским футболистом Инфантино выложил фото с Сафоновым после финала Межконтинентального кубка

Президент ФИФА Джанни Инфантино опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию российского вратаря Матвея Сафонова после финального матча Межконтинентального кубка. «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) одержал победу над бразильским «Фламенго». В своем обращении Инфантино поздравил парижский клуб с завоеванием первого в истории мирового трофея, подчеркнув захватывающий характер финальной встречи.

Поздравляем парижан с первым мировым трофеем, — поделился Инфантино.

Матч, состоявшийся 17 декабря, завершился ничьей 1:1 по итогам основного времени. Гол за ПСЖ забил Хвича Кварацхелия на 38-й минуте, а Жоржиньо сравнял счет на 62-й минуте. Судьба кубка решилась в серии пенальти, где игроки ПСЖ проявили большую точность.

Ключевую роль в победе ПСЖ сыграл Сафонов, отразивший четыре удара в серии пенальти. Благодаря его мастерству французский клуб завоевал Межконтинентальный кубок.

Ранее ФИФА снизила стоимость билетов на матчи чемпионата мира по футболу в 2026 году. Решение было принято после заявления Ассоциации футбольных болельщиков Европы, которая сочла изначальные цены завышенными.