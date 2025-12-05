ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 23:35

Трамп стал лауреатом премии ФИФА

Трампу вручили первую Премию мира ФИФА на жеребьевке в Вашингтоне

Фото: Ulrich Doering/imageBROKER.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом новой Премии мира ФИФА, сообщается на сайте федерации. Награду ему вручил лично глава организации Джанни Инфантино.

Церемония вручения прошла в ходе жеребьевки чемпионата мира в Вашингтоне. ФИФА объяснила свой выбор заслугами Трампа в посредничестве при перемириях и дипломатии.

Это действительно одна из величайших наград в моей жизни. Мы спасли миллионы и миллионы жизней, — заявил Трамп.

Однако учреждение и присуждение этой премии вызвало резкую критику. Решение о создании награды было принято всего месяц назад после того, как Трампу не дали Нобелевскую премию мира, которую он жаждал получить. Как отмечают критики, это решение не согласовывалось с советом ФИФА и стало для него неожиданностью. Многие правозащитники и эксперты уверены, что премия была основана специально для американского лидера.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком писал, что Норвегия, отвечающая за вручение Нобелевской премии мира, давно утратила политическую независимость. Именно так он прокомментировал предложение главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева о переименовании награды в Нобелевскую премию войны.

Дональд Трамп
ФИФА
Джанни Инфантино
премии
