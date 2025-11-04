Основатель файлообменников высказался о вручении Нобелевской премии мира Бизнесмен Дотком заявил, что Норвегия давно продалась

Вручающая Нобелевскую премию мира Норвегия уже давно продалась, заявил немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. Таким образом он на своей странице в X оценил заявление главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, предложившего переименовать награду в Нобелевскую премию войны.

Норвегия давно продалась, — написал Дотком.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Нобелевская премия трансформировалась в инструмент политического влияния. По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и с другими наградами в смежных областях.

До этого Нобелевский комитет в Осло объявил о присуждении премии мира за 2025 год лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Формулировка решения упоминает ее неустанную работу по защите демократических прав граждан Венесуэлы. Представитель Белого дома в комментарии относительно решения Нобелевского комитета выразил мнение, что для комитета политические аспекты имеют большее значение, чем сама идея мира.