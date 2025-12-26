Новый год — 2026
Зоопсихолог объяснила, почему кошки мяукают по ночам

Зоопсихолог Капустина: кошки могут мяукать по ночам из-за повышенной тревожности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ночное мяуканье кошки может быть связано с повышенной тревожностью животного, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, это лишь одна из возможных причин такого поведения домашнего питомца, которое может серьезно беспокоить владельца.

Кошка может мяукать ночью по ряду причин. Возможно, у нее проблемы со здоровьем и ночью дискомфорт обостряется. Если нет корма в свободном доступе, кошка может выпрашивать еду. Кроме того, животные не любят закрытых дверей и могут мяукать, требуя открыть их. Также причиной может быть повышенная тревожность или привычка к ночному режиму, когда кошке хочется играть по ночам, а днем она больше спит. В зависимости от причины вырабатывается план коррекции такого поведения, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что у кошек может возникнуть цистит из-за стресса, вызванного конфликтами между хозяевами. По ее словам, собаки, в свою очередь, могут страдать дерматитом из-за переживаний, связанных с неспокойной атмосферой в доме.

