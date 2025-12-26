Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 07:17

«Неудачники снова за свое»: Трамп пообещал демократам последнее Рождество

Трамп: коррумпированных демократов ожидает последнее Рождество

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / Admedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп на фоне публикации материалов по делу известного финансиста Джеффри Эпштейна пригрозил «коррумпированным» демократам, что это Рождество может стать для них последним. В своей соцсети Truth Social он отметил, что многие из тех, кто был близок этим людям, получат какой-либо ущерб.

Теперь эти же неудачники снова за свое, только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, будут серьёзно задеты и получат репутационный ущерб. Но, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов! Наслаждайтесь тем, что, возможно, будет вашим последним счастливым Рождеством! — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп пообещал обнародовать имена всех демократов, имеющих отношение к делу финансиста Джеффри Эпштейна. Политик предположил, что всем, кто попал в этот перечень, придется «многое объяснять» общественности. Глава Штатов сравнил эту ситуацию с историей про «российское вмешательство». Тогда выяснилось, что она «была вымышленной — полным обманом — и не имела к нему никакого отношения», напомнил он.

До этого американские СМИ выразили мнение, что публикация материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна Минюстом США не внесла ясности в расследование и создала хаос. Процесс превратился в «хаотичное зрелище», которое не смогло удовлетворить ни одну из сторон. Несмотря на появление новых подробностей о скандальном образе жизни Эпштейна, фрагментарность и поэтапность выдачи информации лишь подстегнули развитие теорий заговора в соцсетях.

Дональд Трамп
демократы
Рождество
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огромный склад с мебелью и запчастями загорелся в Екатеринбурге
Украинские военные стали чаще бить по России оружием НАТО
В США рассказали об участии в поисках пропавшего 11 лет назад самолета
Россия нашла способ обойти санкции Запада
В Роскачестве раскрыли опасный секрет китайских шин
Стало известно, что грозит россиянам за самодельную пиротехнику
Цыпленок в белом вине и сливках: вкус, который невозможно забыть
Обман Зеленского с выборами, дезертиры ВСУ: новости СВО к утру 26 декабря
Раскрыты подробности обновления тысячной купюры
«Огорошили!»: звезда «Девятого вала» высказался о смерти Алентовой
«Невозможно понять»: одноклассница о подорвавшем автомобиль в Москве
В России предложили создать точки с бесплатным Wi-Fi по всей стране
Россия и КНДР готовят новые туристические программы
ВСУ потеряли командира и личный состав под Харьковом
В Турцию придут «сибирские» морозы и снегопад
ПВО уничтожила 77 беспилотников над Россией за ночь
«Неудачники снова за свое»: Трамп пообещал демократам последнее Рождество
Экспресс-классика: готовим «Наполеон» по быстрому рецепту
БПЛА совершили налет на Ростовскую область посреди ночи
Туристическая база вспыхнула на Алтае
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.