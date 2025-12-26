Президент США Дональд Трамп на фоне публикации материалов по делу известного финансиста Джеффри Эпштейна пригрозил «коррумпированным» демократам, что это Рождество может стать для них последним. В своей соцсети Truth Social он отметил, что многие из тех, кто был близок этим людям, получат какой-либо ущерб.

Теперь эти же неудачники снова за свое, только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, будут серьёзно задеты и получат репутационный ущерб. Но, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов! Наслаждайтесь тем, что, возможно, будет вашим последним счастливым Рождеством! — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп пообещал обнародовать имена всех демократов, имеющих отношение к делу финансиста Джеффри Эпштейна. Политик предположил, что всем, кто попал в этот перечень, придется «многое объяснять» общественности. Глава Штатов сравнил эту ситуацию с историей про «российское вмешательство». Тогда выяснилось, что она «была вымышленной — полным обманом — и не имела к нему никакого отношения», напомнил он.

До этого американские СМИ выразили мнение, что публикация материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна Минюстом США не внесла ясности в расследование и создала хаос. Процесс превратился в «хаотичное зрелище», которое не смогло удовлетворить ни одну из сторон. Несмотря на появление новых подробностей о скандальном образе жизни Эпштейна, фрагментарность и поэтапность выдачи информации лишь подстегнули развитие теорий заговора в соцсетях.