Десятки коров попали в снежную ловушку в российском регионе В Удмуртии 30 коров оказались под завалами из-за обрушения крыши коровника

Коровы оказались под завалами после обрушения кровли в коровнике в селе Турецкое Балезинского района Удмуртии, сообщили в региональной поисково-спасательной службе. Сигнал о происшествии поступил спасателям 17 февраля, на тот момент в помещении находились 274 животных.

Обрушилась примерно четверть кровли. Под завалами оказались 30 животных. На данный момент 18 коров уже извлечены спасателями и работниками сельхозпредприятия. Работы продолжаются, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, людей и технику задействовали максимально, чтобы спасти оставшихся животных. Предварительной причиной ЧП называют погодные условия — последние дни в республике шли обильные снегопады, а резкое потепление существенно увеличило нагрузку на кровли зданий.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что самые большие сугробы зафиксированы в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях. Он добавил, что снежный покров достиг огромных размеров в Башкирии, Удмуртии и Пермском крае. Синоптик также отметил, что в Москве сугробы на 20% превышают норму.