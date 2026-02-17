Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 18:09

Десятки коров попали в снежную ловушку в российском регионе

В Удмуртии 30 коров оказались под завалами из-за обрушения крыши коровника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Коровы оказались под завалами после обрушения кровли в коровнике в селе Турецкое Балезинского района Удмуртии, сообщили в региональной поисково-спасательной службе. Сигнал о происшествии поступил спасателям 17 февраля, на тот момент в помещении находились 274 животных.

Обрушилась примерно четверть кровли. Под завалами оказались 30 животных. На данный момент 18 коров уже извлечены спасателями и работниками сельхозпредприятия. Работы продолжаются, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, людей и технику задействовали максимально, чтобы спасти оставшихся животных. Предварительной причиной ЧП называют погодные условия — последние дни в республике шли обильные снегопады, а резкое потепление существенно увеличило нагрузку на кровли зданий.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что самые большие сугробы зафиксированы в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях. Он добавил, что снежный покров достиг огромных размеров в Башкирии, Удмуртии и Пермском крае. Синоптик также отметил, что в Москве сугробы на 20% превышают норму.

Россия
Удмуртия
коровы
снег
завалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
В Госдепе высказались о договоренностях с РФ относительно соблюдения ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.