Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:28

Названы российские регионы с гигантскими сугробами

Тишковец: самые большие сугробы зафиксированы в Кировской и Рязанской областях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самые большие сугробы зафиксированы в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что снежный покров достиг огромных размеров в Башкирии, Удмуртии и Пермском крае. Синоптик также отметил, что в Москве сугробы на 20% превышают норму.

Гигантские сугробы выросли в Кировской области (Нолинск — 111 сантиметров), <…> Нижегородской области (Шахунья — 96 сантиметров), <…> Рязанской области (Старожилово — 72 сантиметра), — сказал Тишковец.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что обильные снегопады обрушатся на Москву на неделе с 16 по 22 февраля — город накроют циклоны с юго-запада. По ее словам, после сильных осадков 16 февраля сугробы выросли на 10 сантиметров, а к выходным снежный покров может увеличиться.

До этого синоптик Михаил Семенов рассказал, что предстоящий март в российской столице и регионах обещает стать аномальным. Это связано с тем, что таяние гигантских сугробов, которые в нынешнем году огромные, потребует значительного количества солнечной энергии, добавил он.

Россия
Евгений Тишковец
сугробы
синоптики
Кировская область
Нижегородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море подростка выступила в суде
«Звезда»: Журова назвала самую красивую спортсменку Олимпиады-2026
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.