Названы российские регионы с гигантскими сугробами

Самые большие сугробы зафиксированы в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что снежный покров достиг огромных размеров в Башкирии, Удмуртии и Пермском крае. Синоптик также отметил, что в Москве сугробы на 20% превышают норму.

Гигантские сугробы выросли в Кировской области (Нолинск — 111 сантиметров), <…> Нижегородской области (Шахунья — 96 сантиметров), <…> Рязанской области (Старожилово — 72 сантиметра), — сказал Тишковец.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что обильные снегопады обрушатся на Москву на неделе с 16 по 22 февраля — город накроют циклоны с юго-запада. По ее словам, после сильных осадков 16 февраля сугробы выросли на 10 сантиметров, а к выходным снежный покров может увеличиться.

До этого синоптик Михаил Семенов рассказал, что предстоящий март в российской столице и регионах обещает стать аномальным. Это связано с тем, что таяние гигантских сугробов, которые в нынешнем году огромные, потребует значительного количества солнечной энергии, добавил он.