В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя

Обильные снегопады обрушатся на Москву на новой неделе с 16 по 22 февраля — город накроют циклоны с юго-запада, предупредила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с «Вести.Ру». По ее словам, уже в понедельник сугробы вырастут на 10 сантиметров, а к выходным снежный покров может прибавить еще больше.

Как отметила специалист, вторник и среда порадуют передышкой — снег будет идти лишь местами. Зато ударят морозы: ночью столбики термометров опустятся до минус 15–20 градусов, днем будет около минус 10.

Снег в конце среды, в четверг, принесет нам очередной циклон. Он подойдет с запада, и вместе с ним произойдет небольшое повышение температуры. Но пока она останется отрицательной, — рассказала Макарова.

Тем временем начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Северной столице на неделе с 16 по 22 февраля воздух в дневное время прогреется до минус 6–8 градусов. По его словам, сейчас на востоке региона столбики термометров опустились до минус 30 градусов, тогда как на западе остались на отметке в минус 10.