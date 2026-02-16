Синоптик оценил перспективы потепления в Петербурге Синоптик Колесов: в Петербурге с 17 февраля воздух прогреется до -6 градусов

В Петербурге на неделе с 16 по 22 февраля воздух в дневное время прогреется до -6…-8 градусов, рассказал Gazeta.SPb начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. Он отметил, что сейчас на востоке региона столбики термометров опустились до -30 градусов, тогда как на западе остались на отметке в -10.

Синоптик рассказал, что погода в регионе в первой половине недели будет зависеть от влияния антициклона. По его словам, петербуржцев ожидает облачная погода с редкими прояснениями.

Колесов подчеркнул, что во второй половине недели влияние на регион окажет южный циклон. Он отметил, что ближе к выходным на Петербург обрушится обильный снегопад.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что до конца февраля в Москве не ожидается потепления. По ее словам, в ближайшие дни жителям столицы предстоит столкнуться с обильными осадками в виде снега.