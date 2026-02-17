Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 18:13

«Я не сплю с папочкой»: Карди Би сделала громкое заявление на концерте

Карди Би сообщила о расставании с отцом своего четвертого ребенка на концерте

Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) Фото: IMAGO/Jeremy Smith/imageSPACE/Global Look Press
Рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар), известная своими скандальным выходками, заявила на концерте в Лос-Анджелесе, что рассталась с отцом своего четвертого ребенка — игроком в американский футбол Стефоном Диггсом. По данным портала TMZ, недавно певица отписалась от спортсмена в социальных сетях.

Позволь мне кое-что сказать тебе, только потому, что я больше не сплю со своим папочкой, это не значит, что ты можешь говорить о моем папочке! — отметила она.

Ранее спутница премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что их гражданский брак завершен. В связи с этим она попросила общественность проявлять сдержанность и корректность во время обсуждения указанной темы.

До этого адвокат Сергей Жорин сообщил, что в 2020 году рэпер Джиган подписывал брачный договор в «уязвимом состоянии». По его словам, тогда артист принимал лекарства и проходил лечение. Сейчас Джиган пытается оспорить этот брачный договор и добиться его признания недействительным. Согласно документу, все совместно нажитое имущество после развода должно было отойти его супруге — Оксане Самойловой.

