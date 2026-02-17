Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 18:20

Эксперт предупредил о рисках «общества тотального недоверия»

Глава АРБ Тосунян: избежать тотальной блокировки счетов поможет общество доверия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Главная опасность для банковской системы кроется в утрате ее базового принципа функционирования — доверия, заявил NEWS.ru президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Когда регуляторы избыточно надзирают за рынком, банки гипертрофированно подозревают клиентов, а правоохранительная система вступает в конфликт с финансовым сектором, общество превращается в арену борьбы «всех против всех», отметил эксперт. Так он прокомментировал возможность тотальной блокировки счетов на фоне роста случаев «заморозки» карт россиян.

Общество доверия гораздо эффективнее, устойчивее и комфортнее, чем общество, в котором все против всех. Чем общество, где регуляторы избыточно надзирают, банки избыточно подозревают клиентов, а клиенты считают банки злом. И когда правоохранительная система вступает в конфликт с финансовым рынком, финансовый рынок отвечает ей недоверием, видя, что она не столько обеспечивает порядок, сколько вносит хаос, — сказал Тосунян.

По его словам, если мы сумеем изменить психологию и настроить институты, это даст эффект, сравнимый с освоением ядерной энергии в мирных целях. Инстинкт самосохранения у финансового рынка и государства должен сработать, чтобы не допустить перегибов, считает глава АРБ.

Ранее сообщалось, что объем наличных рублей на руках у россиян по итогам 2025 года достиг рекордных 17,1 трлн. За год показатель вырос на 4,6%, тогда как годом ранее темпы роста составляли всего 0,1%. Параллельно впервые за три года зафиксирован рост наличной иностранной валюты.

блокировки
заморозки
счета
карты
банки
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
В Госдепе высказались о договоренностях с РФ относительно соблюдения ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.