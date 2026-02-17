Эксперт предупредил о рисках «общества тотального недоверия»

Главная опасность для банковской системы кроется в утрате ее базового принципа функционирования — доверия, заявил NEWS.ru президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Когда регуляторы избыточно надзирают за рынком, банки гипертрофированно подозревают клиентов, а правоохранительная система вступает в конфликт с финансовым сектором, общество превращается в арену борьбы «всех против всех», отметил эксперт. Так он прокомментировал возможность тотальной блокировки счетов на фоне роста случаев «заморозки» карт россиян.

Общество доверия гораздо эффективнее, устойчивее и комфортнее, чем общество, в котором все против всех. Чем общество, где регуляторы избыточно надзирают, банки избыточно подозревают клиентов, а клиенты считают банки злом. И когда правоохранительная система вступает в конфликт с финансовым рынком, финансовый рынок отвечает ей недоверием, видя, что она не столько обеспечивает порядок, сколько вносит хаос, — сказал Тосунян.

По его словам, если мы сумеем изменить психологию и настроить институты, это даст эффект, сравнимый с освоением ядерной энергии в мирных целях. Инстинкт самосохранения у финансового рынка и государства должен сработать, чтобы не допустить перегибов, считает глава АРБ.

Ранее сообщалось, что объем наличных рублей на руках у россиян по итогам 2025 года достиг рекордных 17,1 трлн. За год показатель вырос на 4,6%, тогда как годом ранее темпы роста составляли всего 0,1%. Параллельно впервые за три года зафиксирован рост наличной иностранной валюты.