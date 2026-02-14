ЦБ раскрыл, сколько наличных накопили россияне

Объем наличных рублей на руках у россиян по итогам 2025 года достиг рекордных 17,1 трлн, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. За год показатель вырос на 4,6%, тогда как годом ранее темпы роста составляли всего 0,1%.

Параллельно впервые за три года зафиксирован рост наличной иностранной валюты у граждан. Объем долларовых сбережений увеличился на $100 млн и достиг $92,2 млрд (7 трлн).

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные о новогодних расходах россиян. Согласно опросу, проведенному в середине января, средние траты на празднование составили 64,4 тыс. рублей. Больше всего средств ушло на развлечения и подарки — 27,5 тыс. и 24,6 тыс. рублей соответственно, еще 12,3 тыс. рублей потратили на праздничный стол.

До этого Росстат зафиксировал рекордный рост доли россиян с доходом выше 100 тыс. рублей. По итогам 2024 года показатель достиг 16,7%, увеличившись на 5,3 процентного пункта. Одновременно доля граждан с ежемесячным доходом ниже 45 тыс. рублей впервые опустилась ниже 50%, сократившись до 46,8%.