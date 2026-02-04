Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 10:06

Зарплаты россиян поставили рекорд

Доля россиян с доходом от 100 тыс. рублей достигла 16,7%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Доля населения с ежемесячным доходом выше 100 тыс. рублей в 2024 году увеличилась до 16,7%, что является максимальным показателем за всю историю наблюдений, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Рост составил 5,3 п. п. — такого значительного скачка не фиксировалось ранее.

В целом в 2024 году 21,6% граждан получали от 60 до 100 тыс. рублей. Доля лиц с доходами 45–60 тыс. рублей выросла на 0,5 п. п., достигнув 14,9%. Число россиян, зарабатывающих менее 45 тыс. рублей, впервые опустилось ниже 50%, сократившись на 8,9 п. п. до 46,8%.

До этого глава ФФОМС Илья Баланин рассказал, что в 2025 году средний доход врачей в системе ОМС достиг 147 тыс. рублей в месяц, в то время как средний заработок среднего медицинского персонала составил 71 тыс. рублей. По его словам, рост субвенций увеличил зарплаты медиков и достиг целевых показателей.

Тем временем профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что планирование отпуска в феврале может ощутимо сократить доходы. Она пояснила, что проблема кроется в малом числе рабочих дней на фоне короткой продолжительности месяца.

финансы
зарплаты
Россия
общество
