Названа среднемесячная зарплата врачей в 2025 году В России среднемесячная зарплата врачей в 2025 году составила 147 тыс. рублей

В 2025 году средний доход врачей в системе ОМС достиг 147 тыс. рублей в месяц, в то время как средний заработок среднего медицинского персонала составил 71 тыс. рублей, сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. По его словам, рост субвенций увеличил зарплаты медиков и достиг целевых показателей, передает ТАСС.

В соответствии с указами за прошлый год среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС составила 147 тыс. рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%. Зарплата среднего медицинского персонала в среднем составила 71 230 рублей, также отмечен рост на 12,7%. И младшего персонала — 60 460 рублей, — отметил эксперт.

В обеих категориях отмечен прирост на 12,7%. Более того, Баланин особо отметил, что повышение зарплаты медицинских работников, включая врачей и средний медицинский персонал, было реализовано во всех субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян рассчитывает на увеличение зарплаты в первом полугодии 2026 года. Среди причин надежды на повышение — высокое качество работы. При этом лишь 10% респондентов получили конкретные обещания от начальства. Согласно исследованию, некоторые связывают свои ожидания с карьерным ростом или ежегодным повышением зарплаты.