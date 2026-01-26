Опрос показал, сколько денег россияне потратили на Новый год ВЦИОМ: в среднем россияне потратили на празднование Нового года 64,4 тыс. рублей

В среднем россияне потратили на празднование Нового года 64,4 тыс. рублей, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных в его Telegram-канале. При этом отмечается, что расходы этого года в основном остались на уровне прошлогодних показателей.

Согласно исследованию, большинство россиян тратили деньги на новогодние развлечения, на это было направлено в среднем 27,5 тыс. рублей. Кроме того, популярной статьей расходов были подарки — на них ушло около 24,6 тыс. рублей. На продукты для стола было потрачено в среднем 12,3 тыс. рублей. Опрос провели 16 января, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян.

Ранее каждый 10-й опрошенный россиянин признался, что после новогодних праздников острее всего ощущает выгорание и усталость от текущей работы. Треть респондентов (29%) тем не менее считает январь месяцем для спокойного планирования и старта с новыми силами. В то же время 36% респондентов не замечают разницы между январем и другими месяцами, воспринимая его как обычный рабочий период.