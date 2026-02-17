Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 17:54

Банкир объяснил, почему не стоит дарить женщинам слитки вместо украшений

Глава АРБ Тосунян: слитки не заменят женщинам эмоции от золотых украшений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчинам не стоит заменять ювелирные украшения инвестиционными монетами и слитками в подарках женщинам, заявил NEWS.ru президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-завтраке «Портфельный подход или поиск фаворитов 2026: когда финансовые яйца в разных корзинах». Свое мнение он высказал на фоне растущей популярности золота как инвестиционного инструмента: за последние семь лет доходность этого металла составила почти 300%.

В дарении ювелирных изделий все-таки значительная составляющая — это именно эмоции. Именно золото в другом смысле, в смысле: «Мне хочется тебя одарить золотом», — сказал Тосунян.

Глава АРБ пояснил, что, если мужчины начнут преподносить женщинам золото как металл, это будет сигнализировать о смещении отношений в сторону практических и материальных оценок. Тосунян выразил надежду, что такого перекоса не произойдет, и люди сохранят эмоциональную составляющую в отношениях.

Давайте не смешивать чувства и рынок, инвестиции и любовь <...> это разные вещи в моем понимании. Пусть мужчины дарят женщинам украшения, а женщины при необходимости сами себе купят как инвестиции в золото, — заключил банкир.

Ранее Тосунян заявил, что портфель из золота, доллара, акций и недвижимости за семь лет принес доходность на уровне 96% при инфляции 62,9%. При этом за последний год этот показатель составил всего 1,1%, отметил он.

