Пенсионный возраст хотят снизить в России уже этим летом В России предложили снизить пенсионный возраст до 55 и 60 лет с 1 июля 2026 года

Пенсионный возраст хотят снизить в России летом 2026 года, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. В случае принятия поправок возраст выхода на пенсию для мужчин снизится до 60 лет, а для женщин — до 55 лет, как это было до реформы 2019 года. Документ опубликован на сайте СОЗД ГАС «Законотворчество».

Сторонники законопроекта утверждают, что увеличение пенсионного возраста не привело к желаемым результатам, а, наоборот, оказало негативное влияние на качество жизни россиян. В частности, приводятся данные о снижении средней продолжительности жизни мужчин: в 2019 году она составляла 73,3 года, а в 2024 году — 72,8 года.

Депутаты также подчеркнули, что прежние нормы, которые применялись с 1930-х годов, основывались на результатах медицинских исследований с учетом объективных показателей работоспособности и заболеваемости населения. Инициаторы предлагают ввести новые правила уже 1 июля.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская заявила, что в 2026 году российские женщины смогут выйти на пенсию по старости в 59 лет, а мужчины — в 64 года. По ее словам, с 2028 года пороговые значения зафиксируются на отметках 60 и 65 лет соответственно.