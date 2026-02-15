«Почему их защищают?»: в РФПИ удивились реакции СМИ на скандал с Эпштейном

В освещении скандального дела американского финансиста Джеффри Эпштейна наблюдаются досадные нестыковки, обратил внимание на своей странице в социальной сети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, среди фигурантов документов много представителей Демократической партии США, однако медиа их активно защищают.

Поводом для комментария стал пост одного из пользователей о миллиардере, учредителе LinkedIn Риде Хоффмане. Он упоминается в материалах более 2,6 тыс. раз.

Почему в файлах Эпштейна так много доноров и деятелей Демократической партии, и почему их так защищают медиа, — вопросил Дмитриев.

Эпштейн обвинялся в торговле несовершеннолетними и скончался в тюрьме в 2019 году. Не так давно генпрокуратура США объявила о завершении публикации документов по скандальному делу. В списках оказались фамилии популярных по всему миру деятелей политики и шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что в обнародованных материалах дела финансиста фигурирует переписка его предполагаемой сообщницы Кэти Воган-Эдвардс, которая получила приглашение от премьер-министра Латвии и в завуалированной форме обсуждала возможность совместить визит с «рыбалкой». В ответном письме собеседница подтверждает наличие в республике «важных центров разведения рыб», что в контексте ситуации может указывать на поиск несовершеннолетних жертв.