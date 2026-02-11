Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 20:30

Цветок-мечта для садовода: не болеет, его не трогают вредители, растет на солнце и в полутени

Фото: D-NEWS.ru
Этот цветок сочетает в себе рекордное количество преимуществ и невероятную красоту цветения. Если искать идеальное растение «все в одном», то им, без сомнения, является лилейник гибридный.

Этот многолетник — мечта для любого садовода, ведь его достоинства можно перечислять бесконечно. Во-первых, его красота: современные сорта поражают воображение огромными (до 15–20 см) цветками, напоминающими лилии, экзотической формы — махровые, паукообразные, гофрированные — и фантастической палитры от нежных пастельных до насыщенных бархатных оттенков, включая двухцветные и «глазчатые» разновидности.

Во-вторых, невероятная продолжительность цветения: каждый отдельный цветок живет всего день, но куст выбрасывает десятки бутонов, поэтому общее цветение длится неделями, а при правильном подборе сортов — с июня по сентябрь. В-третьих, феноменальная выносливость: лилейник абсолютно зимостоек, засухоустойчив, не болеет, его не трогают вредители, он растет на любых почвах и как на солнце, так и в полутени.

Ранее был назван цветок, который распускает многочисленные бутоны в сумерках: скромница днем и королева вечером.

Дарья Иванова
Д. Иванова
