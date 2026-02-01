Скромница днем и королева вечером: цветок, который распускает многочисленные бутоны в сумерках

Если вы хотите создать на даче уголок необыкновенной романтики, который оживет в сумерках, ваш идеальный выбор — вечерница матроны, или ночная фиалка. Она скромница днем и королева вечером.

Этот неприхотливый многолетник является настоящим ночным солистом. Днем его сиреневые, белые или лиловые соцветия-кисти выглядят скромно, но с наступлением вечера происходит настоящее чудо: многочисленные некрупные цветки раскрываются полностью, наполняя округу сильным, сладким и нежным ароматом, напоминающим смесь фиалки, сирени и гвоздики. Этот запах особенно интенсивен в теплые безветренные ночи и привлекает в сад ночных бабочек.

Вечерница цветет с конца мая по июль, создавая незабываемую атмосферу. Она абсолютно нетребовательна в уходе: предпочитает солнечные или полутенистые места с умеренно влажной почвой, хорошо зимует и самостоятельно рассевается, создавая живописные куртины.

