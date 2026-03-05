Зимняя Олимпиада — 2026
Одна подкормка за лето — и море цветов: фантастическое цветение с июля до октября

Если вы ищете растение, которое поражает воображение своей красотой, но не требует постоянных подкормок, обратите внимание на георгины.

Эти цветы, при всей их пышности и разнообразии форм и оттенков, нуждаются в полноценном питании всего один раз за сезон. Достаточно внести комплексное удобрение при посадке или в начале активного роста — и георгины отблагодарят вас фантастическим цветением с июля до октября. Их соцветия, достигающие 20 см в диаметре, бывают шаровидными, игольчатыми, помпонными и кактусовыми, а палитра включает все мыслимые цвета, кроме разве что чистого синего. Одна подкормка за лето — и море цветов!

Другой неприхотливый красавец — лилейник, который довольствуется одной подкормкой весной и цветет все лето, выпуская новые бутоны ежедневно. А рудбекия, или «золотой шар», с ее яркими желтыми соцветиями растет настолько неприхотливо, что может обходиться вообще без удобрений, радуя глаз до глубокой осени.

Ранее был назван цветок, который зацветет даже в пещере и не попросит воды годами.

