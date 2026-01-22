Мечта ленивого дачника: сажаешь и забываешь — вырастает шикарный букет из сотни цветков за сезон

Лилейная лилия — не цветок, а мечта ленивого дачника. Ей нужна всего одна подкормка в год! Если вы мечтаете о саде, полном красок, но не хотите тратить время на постоянный уход, обратите на нее внимание.

Лилейники известны своей невероятной живучестью и способностью цвести даже при минимальной заботе. Сажаешь и забываешь — вырастает шикарный букет из сотни цветков за один сезон! Их главный секрет в мощной корневой системе, которая накапливает питательные вещества.

Чтобы обеспечить пышное и продолжительное цветение с июня по август, достаточно одной грамотно проведенной подкормки в начале сезона — в момент активного отрастания листьев (ранней весной). Для этого используют комплексное минеральное удобрение (например, азофоску или специальное удобрение для цветущих) или хорошо перепревшую органику (компост, перегной), которую заделывают в почву вокруг куста. После этого растение само позаботится о себе, довольствуясь естественными осадками.

