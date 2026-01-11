Атака США на Венесуэлу
Цветы для двора: эти растения зацветут в тени под вашими окнами, несмотря на пыль и выхлопные газы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Существует группа выносливых и красивых растений, которые идеальны для выращивания в городских дворах. Они зацветут даже в тени под вашими окнами, несмотря на пыль и выхлопные газы.

Достойным выбором станет хоста. Ее главное украшение — не цветы, а роскошные, фактурные листья всевозможных оттенков зеленого, голубого и желтого, с каймой и полосами. Хоста образует пышные, долговечные куртины, подавляя сорняки. Для цветения в условиях скудного освещения подойдет астильба. Ее ажурные метельчатые соцветия розового, белого или красного цвета парят над ажурной листвой, оживляя тень с середины лета.

Неприхотливая бруннера весной покрывается мелкими голубыми цветочками, похожими на незабудки, а ее крупные сердцевидные листья декоративны до осени. Для бордюров и заполнения пустот идеальна медуница с ее ранним цветением и красивыми пятнистыми листьями. Эти многолетники нужно посадить один раз, обеспечить минимальный полив в засуху, и они будут десятилетиями украшать самый неприглядный уголок.

Ранее был назван цветок, который выстоит и в ураган, и под палящим солнцем.

