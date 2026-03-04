Зимняя Олимпиада — 2026
Сею в снег в мартовскую капель — и каждое лето любуюсь россыпью лиловых звёзд, упавших с небес на мои клумбы

Фото: D-NEWS.ru
Сею под снег в мартовскую капель — и каждое лето любуюсь россыпью лиловых звёзд, упавших с небес на мои клумбы. Клематис — это настоящая звезда вертикального озеленения, многолетняя лиана, способная превратить самый обычный сад в волшебный уголок. Его роскошные цветы, напоминающие рассыпанные по зелёному ковру драгоценности, могут быть самых невероятных форм и оттенков: от нежных белых и голубых до насыщенных фиолетовых и малиновых. Посеянные под зиму семена проходят естественную стратификацию и весной дарят крепкие, здоровые растения.

Клематис цветёт с июня по сентябрь, каждый год становясь всё пышнее и красивее. Эта лиана не требует сложного ухода, хорошо зимует и прекрасно чувствует себя на одном месте десятилетиями. Пустите её по арке, беседке или забору — и ваш сад наполнится вертикальным великолепием, притягивающим восхищённые взгляды. Подарите своему саду это звёздное чудо — и каждое лето он будет сиять яркими красками до самой осени.

Мария Левицкая
М. Левицкая
