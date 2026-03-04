Зимняя Олимпиада — 2026
Из семечка — в величественные красные свечи: посейте весной, вырастет уже в июле

Фото: D-NEWS.ru
Если вы хотите, чтобы этим летом ваш сад приковывал восхищенные взгляды, посадите весной наперстянку — растение, которое из семечка вырастает в величественные красные свечи, возвышаясь над клумбой, словно факелы.

Ее высокие цветоносы, достигающие 1-1,5 метра в высоту, сплошь усыпаны крупными поникающими колокольчиками насыщенного красного, розового или пурпурного оттенка, которые распускаются снизу вверх, создавая эффект пылающего пламени. Посейте семена в мае прямо в грунт или на рассаду в марте-апреле, и уже в июле вы станете обладателем настоящего садового великана, который будет цвести до сентября.

Наперстянка невероятно неприхотлива: она предпочитает полутень и влажную почву, но мирится с любыми условиями, разрастаясь с каждым годом все пышнее благодаря самосеву. Единственное предостережение — растение ядовито, поэтому его не стоит сажать в местах, где гуляют дети, но для взрослых оно станет настоящим украшением.

Ранее был назван цветок, который способен отпугивать тлю, нематод и белокрылку.

Проверено редакцией
