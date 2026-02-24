Посадите и забудьте про сорняки и вредителей: этот цветок отпугнет нематод, тлю и белокрылку

Это растение будет работать на участке круглый год, вытесняя траву и отпугивая насекомых, не требуя взамен практически ничего. Посадите и забудьте про сорняки и вредителей!

Бархатцы — настоящий природный щит для сада и огорода. Их уникальность в том, что они одновременно выполняют три важнейшие функции: вытесняют сорняки, создавая плотный покров, отпугивают вредителей своим резким ароматом и улучшают почву, работая как натуральный сидерат. Эфирные масла и фитонциды, выделяемые корнями бархатцев, дезинфицируют землю, подавляя развитие грибковых инфекций и отпугивая таких врагов, как нематода, проволочник, тля, белокрылка и даже колорадский жук.

Посаженные по периметру грядок или между овощными культурами, они снижают численность вредителей на 30–40%, привлекая при этом полезных насекомых, например, божьих коровок.

