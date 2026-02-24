Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 05:46

Посадите и забудьте про сорняки и вредителей: этот цветок отпугнет нематод, тлю и белокрылку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Это растение будет работать на участке круглый год, вытесняя траву и отпугивая насекомых, не требуя взамен практически ничего. Посадите и забудьте про сорняки и вредителей!

Бархатцы — настоящий природный щит для сада и огорода. Их уникальность в том, что они одновременно выполняют три важнейшие функции: вытесняют сорняки, создавая плотный покров, отпугивают вредителей своим резким ароматом и улучшают почву, работая как натуральный сидерат. Эфирные масла и фитонциды, выделяемые корнями бархатцев, дезинфицируют землю, подавляя развитие грибковых инфекций и отпугивая таких врагов, как нематода, проволочник, тля, белокрылка и даже колорадский жук.

Посаженные по периметру грядок или между овощными культурами, они снижают численность вредителей на 30–40%, привлекая при этом полезных насекомых, например, божьих коровок.

Ранее был назван цветок для нетерпеливых дачников: всходит через неделю и зацветает через полтора месяца.

Проверено редакцией
Читайте также
Ароматный красавец для дома и сада: почему всё больше цветоводов выбирают трахелиум
Общество
Ароматный красавец для дома и сада: почему всё больше цветоводов выбирают трахелиум
Золотой ковер цветет 4 месяца: пупавка — многолетник не требует особого ухода
Общество
Золотой ковер цветет 4 месяца: пупавка — многолетник не требует особого ухода
Всей семьей надорвали животы от смеха из-за этих тыкв: сажаем для поесть и повеселиться — 3 сорта
Общество
Всей семьей надорвали животы от смеха из-за этих тыкв: сажаем для поесть и повеселиться — 3 сорта
Ей все равно на солнце: сажайте в самую глухую тень — в июне получите пушистые метелки
Общество
Ей все равно на солнце: сажайте в самую глухую тень — в июне получите пушистые метелки
Кидаю семена на мартовский снег — в июне любуюсь шапками цветов: ленивая клумба без рассады
Общество
Кидаю семена на мартовский снег — в июне любуюсь шапками цветов: ленивая клумба без рассады
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Стало известно, как ВСУ мешают эвакуации мирных жителей в ДНР
Психолог дала необычный совет женщинам перед 8 Марта
Названы причины, почему артроз все чаще поражает молодых людей
«Останется без гроша»: в ЕС предсказали скорый крах Украины
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 февраля
США избавляются от памятных монет с лицом Зеленского
На вооружение МВД может поступить дрон будущего
Ветеринар ответил, как отучить собак выть в отсутствие хозяина
ВСУ уличили в особом интересе к атакам на российские школы
«Всегда осторожен»: Мединский смог донести до Украины важную информацию
Минское «Динамо» не смогло попасть в Сочи
Аделия Петросян осталась в Москве без багажа
Остались жена и дети: кем был погибший при взрыве машины ДПС инспектор
В российских детсадах появится список одобренных государством игрушек
Соцфонд озвучил, в каком регионе самый большой средний размер пенсий
Маск заключил военный нейросоюз с Пентагоном
Раскрыты сценарии возможной атаки США на Иран
«Деградация»: на Западе раскритиковали главу МИД Польши за слова об Украине
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.