Всей семьей надорвали животы от смеха из-за этих тыкв: сажаем для поесть и повеселиться — 3 сорта

Всей семьей надорвали животы от смеха из-за этих тыкв: сажаем для поесть и повеселиться — 3 сорта

Эти тыквы на участке — настоящий дачный аттракцион. Сначала смеёмся над их формами и «характерами», потом фотографируем, а к осени украшаем дом или беседку. И главное — растут быстро, хлопот почти не требуют.

Первая звезда — тыква «Детские игрушки». Быстрорастущая лиана легко поднимается до 3 метров благодаря усикам. Крупные белые воронковидные цветки выглядят очень эффектно, а плоды весом 200–600 г поражают корончатой формой и яркими расцветками — от оранжевых и жёлтых до зелёных и белых. Их используют для вертикального озеленения балконов, стен и беседок или как почвопокровное растение. Вызревшие плоды долго сохраняют декоративность и отлично смотрятся в интерьере.

Вторая красавица — декоративная тыква «Лебединая шея». Лианы длиной до 3 метров образуют густую зелёную ширму. Плоды тёмно-зелёные со светлыми крапинками, вытянутые и изогнутые, действительно напоминают лебедей. Сорт быстро растёт, любит солнечные участки и плодородную почву. Осенью вызревшие «лебеди» становятся отличным материалом для флористических композиций и сезонного декора.

Третья — миниатюрная, но очень эффектная тыква «Бэмби». Мелкие плоды до 10 см в диаметре, ребристые, белые с зелёными полосками, выглядят как игрушечные. Длинные плети тоже поднимаются до 3 метров и идеально подходят для украшения изгородей и беседок. Растение тепло- и светолюбивое, быстро наращивает листву и создаёт плотную зелёную стену.

Все три сорта предпочитают солнечные места и плодородные, хорошо прогреваемые почвы. Семена высевают, когда температура грунта достигает 20–25 °C.

Ранее мы рассказывали, что же за диковинные закорючки сажают российские садоводы. Лагенария! Едят ли ее?