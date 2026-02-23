Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 12:05

Всей семьей надорвали животы от смеха из-за этих тыкв: сажаем для поесть и повеселиться — 3 сорта

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти тыквы на участке — настоящий дачный аттракцион. Сначала смеёмся над их формами и «характерами», потом фотографируем, а к осени украшаем дом или беседку. И главное — растут быстро, хлопот почти не требуют.

Первая звезда — тыква «Детские игрушки». Быстрорастущая лиана легко поднимается до 3 метров благодаря усикам. Крупные белые воронковидные цветки выглядят очень эффектно, а плоды весом 200–600 г поражают корончатой формой и яркими расцветками — от оранжевых и жёлтых до зелёных и белых. Их используют для вертикального озеленения балконов, стен и беседок или как почвопокровное растение. Вызревшие плоды долго сохраняют декоративность и отлично смотрятся в интерьере.

Вторая красавица — декоративная тыква «Лебединая шея». Лианы длиной до 3 метров образуют густую зелёную ширму. Плоды тёмно-зелёные со светлыми крапинками, вытянутые и изогнутые, действительно напоминают лебедей. Сорт быстро растёт, любит солнечные участки и плодородную почву. Осенью вызревшие «лебеди» становятся отличным материалом для флористических композиций и сезонного декора.

Третья — миниатюрная, но очень эффектная тыква «Бэмби». Мелкие плоды до 10 см в диаметре, ребристые, белые с зелёными полосками, выглядят как игрушечные. Длинные плети тоже поднимаются до 3 метров и идеально подходят для украшения изгородей и беседок. Растение тепло- и светолюбивое, быстро наращивает листву и создаёт плотную зелёную стену.

Все три сорта предпочитают солнечные места и плодородные, хорошо прогреваемые почвы. Семена высевают, когда температура грунта достигает 20–25 °C.

Ранее мы рассказывали, что же за диковинные закорючки сажают российские садоводы. Лагенария! Едят ли ее?

Проверено редакцией
тыквы
дачи
сады
огороды
однолетники
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мексики раскрыли число жертв беспорядков после убийства наркобарона
Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт
«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине
Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве
«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА
Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС
Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился
Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать
Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков
Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике
Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ
В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества
ВСУ обесточили сотни населенных пунктов в Запорожье
Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ
Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.