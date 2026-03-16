Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 10:01

Что посадить на пустующей земле: сидераты — полезные растения. 5 самых популярных

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда на огороде остаются пустые грядки или просто местечко, которое зарастает сорняками. Опытные дачники в таких случаях не оставляют землю без дела — они сеют сидераты. Эти растения называют «зеленым удобрением», потому что они улучшают структуру почвы, насыщают ее питательными веществами и помогают восстановить плодородие. А еще они подавляют рост сорняков.

Главная ценность сидератов в том, что они быстро растут и формируют мощную зеленую массу. После скашивания ее оставляют на грядке или заделывают в почву. В результате земля становится более рыхлой, лучше удерживает влагу и получает естественное питание без лишней химии. Большинство сидератов — однолетние растения. Их выращивают недолго: обычно 30–60 дней.

Горчица белая — один из самых популярных однолетних сидератов. Она быстро всходит, активно растет и хорошо подавляет сорняки, потому что густо покрывает грядку зеленой массой. Горчицу часто сеют после ранних культур или в конце лета.

Фацелия — универсальный однолетний сидерат, который подходит почти для любых грядок. Она быстро формирует густую зелень, улучшает структуру почвы и помогает вытеснять сорные растения.

Люпин бывает как однолетним, так и многолетним, но в роли сидерата чаще используют однолетние виды. Его корни уходят глубоко в почву, разрыхляют ее и помогают накапливать азот.

Овес — однолетняя злаковая культура, которую часто высевают осенью. Он хорошо закрывает почву, защищает ее от пересыхания и препятствует росту сорняков.

Рожь может быть однолетней или озимой культурой. Она быстро наращивает зеленую массу, отлично подавляет сорняки и помогает защитить землю зимой.

Если засеять пустующие грядки сидератами, почва не будет простаивать без пользы. Уже через сезон она становится более рыхлой, живой и подготовленной к новым посадкам.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких больше драников. На завтрак готовлю воздушные турецкие лепешки — с чесночком и дымком, просто объеденье
сады
дачи
растения
многолетники
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказала о последствиях сокращенного дня для женщин
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE
Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана
Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.