Что посадить на пустующей земле: сидераты — полезные растения. 5 самых популярных

Иногда на огороде остаются пустые грядки или просто местечко, которое зарастает сорняками. Опытные дачники в таких случаях не оставляют землю без дела — они сеют сидераты. Эти растения называют «зеленым удобрением», потому что они улучшают структуру почвы, насыщают ее питательными веществами и помогают восстановить плодородие. А еще они подавляют рост сорняков.

Главная ценность сидератов в том, что они быстро растут и формируют мощную зеленую массу. После скашивания ее оставляют на грядке или заделывают в почву. В результате земля становится более рыхлой, лучше удерживает влагу и получает естественное питание без лишней химии. Большинство сидератов — однолетние растения. Их выращивают недолго: обычно 30–60 дней.

Горчица белая — один из самых популярных однолетних сидератов. Она быстро всходит, активно растет и хорошо подавляет сорняки, потому что густо покрывает грядку зеленой массой. Горчицу часто сеют после ранних культур или в конце лета.

Фацелия — универсальный однолетний сидерат, который подходит почти для любых грядок. Она быстро формирует густую зелень, улучшает структуру почвы и помогает вытеснять сорные растения.

Люпин бывает как однолетним, так и многолетним, но в роли сидерата чаще используют однолетние виды. Его корни уходят глубоко в почву, разрыхляют ее и помогают накапливать азот.

Овес — однолетняя злаковая культура, которую часто высевают осенью. Он хорошо закрывает почву, защищает ее от пересыхания и препятствует росту сорняков.

Рожь может быть однолетней или озимой культурой. Она быстро наращивает зеленую массу, отлично подавляет сорняки и помогает защитить землю зимой.

Если засеять пустующие грядки сидератами, почва не будет простаивать без пользы. Уже через сезон она становится более рыхлой, живой и подготовленной к новым посадкам.

Ранее мы рассказывали о махровых красавцах, которые поражают взгляд. Все о цикламенах и трех классных сортах.