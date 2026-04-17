В МИД РФ оценили перспективы прямых переговоров с Украиной Мирошник: РФ вряд ли готова вести переговоры с Украиной без посредников

Россия в настоящее время вряд ли готова к прямым переговорам с Украиной без участия посредников, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, Москва не видит признаков того, что позиция украинской существенно изменилась.

Я не думаю, что сейчас есть готовность напрямую без оказания каких-то добрых услуг, то есть без посредничества, вести переговоры, — сказал Мирошник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина неизменно будет нарушать любые соглашения, поэтому переговоры с ней не имеют смысла. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта с Россией ради собственной выгоды.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе во время пасхального перемирия шесть человек пострадали от атак ВСУ. По его словам, в селе Великие Копани взрыв мины ранил женщину 1983 года рождения, а в районе села Раденск машина местного жителя наехала на мину, из-за которой пострадали мужчина 1969 года и женщина 1961 года рождения.