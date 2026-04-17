Власти задумались об ограничениях для пауэрбанков в самолетах Росавиация предложила запретить использование пауэрбанков в полете

Росавиация предложила Минтрансу РФ рассмотреть возможность введения запрета на использование пауэрбанков на борту самолетов, передают «Известия». Инициатива связана с расследованием инцидента с задымлением устройства во время полета.

В документе отмечается, что авиавластям рекомендуется рассмотреть ограничение или полный запрет использования таких устройств на протяжении всего полета на фоне повторяющихся случаев. Эти предложения связаны с необходимостью повысить уровень безопасности на борту воздушных судов, отметили в источнике.

Ранее в самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание портативного зарядного устройства. По информации источника, инцидент случился через 20 минут после взлета.

Кроме того, в лайнер Boeing-737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Перми в Сочи, попала молния. Инцидент произошел в 07:00 в районе аэродрома Сочи при заходе на посадку.