17 апреля 2026 в 03:02

Власти задумались об ограничениях для пауэрбанков в самолетах

Росавиация предложила запретить использование пауэрбанков в полете

Росавиация предложила Минтрансу РФ рассмотреть возможность введения запрета на использование пауэрбанков на борту самолетов, передают «Известия». Инициатива связана с расследованием инцидента с задымлением устройства во время полета.

В документе отмечается, что авиавластям рекомендуется рассмотреть ограничение или полный запрет использования таких устройств на протяжении всего полета на фоне повторяющихся случаев. Эти предложения связаны с необходимостью повысить уровень безопасности на борту воздушных судов, отметили в источнике.

Ранее в самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание портативного зарядного устройства. По информации источника, инцидент случился через 20 минут после взлета.

Кроме того, в лайнер Boeing-737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Перми в Сочи, попала молния. Инцидент произошел в 07:00 в районе аэродрома Сочи при заходе на посадку.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каждый шестой украинец хотел бы сбежать из своей страны
«Третий за год»: Онищенко сообщил о начале распространения оспы обезьян
ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области
ВКС России запустили «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»
Власти задумались об ограничениях для пауэрбанков в самолетах
Спасатели и волонтеры ищут девочку под руинами дома в Туапсе
В Госдуме намекнули на возможный сюрприз с военными пенсиями
Суд в Лондоне начал разбирательство по делу о подрывах «Северных потоков»
Полотна Моне из частных коллекций ушли за миллионы евро на торгах
Экс-сотрудник Роснано арестован за хищение миллиарда
В МИД РФ оценили перспективы прямых переговоров с Украиной
Рассекречены документы об информационной борьбе СССР и нацистской Германии
В Петербурге самовольно сбежавший из военной части солдат убил человека
ПВО Севастополя отразила атаку ВСУ
Орбан раскрыл провал правительства Венгрии
В Ливане вступило в силу 10-дневное прекращение огня
Российские банки внезапно потеряли доступ к базе МВД
Трамп хочет завершить конфликт на Украине
В Иране оценили возможные доходы от контроля Ормузского пролива
В Сочи и Геленджике ввели ограничения на полеты
Дальше
