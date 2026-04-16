16 апреля 2026 в 21:28

Цветет все лето, а к зиме превратится в сухоцвет: яркий однолетник, напоминающий маргаритки

Акроклинум, или гелиптерум, — этот однолетник должен быть на каждой клумбе. Его достаточно полить раз в неделю в засуху и дважды за сезон подкормить минеральным удобрением, а в остальное время только любоваться.

Растение образует компактные кустики высотой 40–60 см, увенчанными одиночными соцветиями-корзинками диаметром 3-4 см, которые по форме напоминают маргаритки или ромашки. Лепестки могут быть простыми, полумахровыми или махровыми, окрашенными в белый, розовый, красный, желтый и даже бордовый цвета.

Цветет акроклинум с конца июня до сентября, причем соцветия на ощупь сухие и шуршащие, словно бумажные, — благодаря этому свойству он считается одним из лучших сухоцветов.

Выращивают акроклинум прямым посевом в грунт в мае (всходы через 7–14 дней) или через рассаду в апреле, высаживая на солнечное место на расстоянии 15–20 см друг от друга.

Дарья Иванова
