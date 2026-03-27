Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 22:15

Соседи за 2 км будут нюхать ваш сад: цветы с парфюмерным ароматом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Среди садовых цветов есть настоящие чемпионы по благоуханию, способные наполнить ваш участок неповторимыми ароматами с весны до осени.

Одним из самых душистых многолетников по праву считается флокс метельчатый, чьи пышные соцветия источают сильный медово-фруктовый запах, особенно ощутимый в вечерние часы. Особенно ароматны сорта розовых и сиреневых оттенков, которые к тому же неприхотливы и отлично зимуют.

Не менее популярна лаванда — ее пряный, свежий аромат не только радует человека, но и отпугивает комаров, а сам кустик прекрасно смотрится в миксбордерах и рокариях. Для любителей сладких, парфюмерных ароматов идеально подойдут восточные гибриды лилий, чей густой аромат способен распространяться на десятки метров.

Жасмин садовый, или чубушник, — это настоящая легенда дачных участков, наполняющая воздух пьянящим ароматом настоящего лета в начале июня. А для тех, кто мечтает об экзотике, выбирайте туберозу (полиантес). Ее крупные махровые соцветия обладают настолько интенсивным запахом, что соседи за два километра будут нюхать ваш сад.

Ранее были названы цветы, которые привлекают грызунов на участок.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.