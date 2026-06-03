Посадите эту розу и забудьте о проблемах: цветет все лето и никогда не переродится в шиповник

Посадите эту розу и забудьте о проблемах: цветет все лето и никогда не переродится в шиповник

Если вы мечтаете о розах, но боитесь, что они вымерзнут, заболеют или переродятся в шиповник, выбирайте канадские розы — их специально вывели для сурового климата.

Канадские розы растут на собственных корнях, а не привиты на шиповник, а значит, им просто не во что перерождаться. Их побеги, даже если подмерзнут, отрастают от корня именно тем сортом, который вы купили, а не «дичкой».

Абсолютные хиты неприхотливости: сорт Martin Frobisher — он дает молочно-белые цветы практически без шипов и цветет до заморозков и Hope for Humanity — радует насыщенно-красными бархатными бутонами с июня до первых снегов.

Все эти розы не требуют сложного ухода: сажайте на солнечное место, поливайте раз в неделю в засуху и проводите легкую весеннюю обрезку. Даже в Ленинградской области, на Урале и в Сибири они зимуют без укрытия — просто присыпьте корни землей или торфом на 15–20 см, и пусть снег делает свое дело.

Если же вы хотите розу, которая цветет непрерывно до глубокой осени, обратите внимание на сорт Morden Centennial — его крупные насыщенно-розовые цветки с волнистыми лепестками появляются кистями и не прекращаются до заморозков.

Ранее было названо растение, которое цветет в самой глухой тени.