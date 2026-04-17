ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

ВОЗ заявила о мониторинге ситуации с оспой обезьян в Подмосковье

ВОЗ заявила, что отслеживает ситуацию с выявленными случаями оспы обезьян в Московской области, рассказал РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Жазаревич. По его словам, два пациента в настоящее время проходят лечение в Домодедовской больнице.

ВОЗ следит за ситуацией посредством мониторинга и коммуникации с органами здравоохранения Российской Федерации, — заявил Жазаревич.

В организации также уточнили, что специфических противовирусных препаратов против оспы обезьян на данный момент не существует. Лечение пациентов в основном направлено на контроль симптомов и возможных осложнений с учетом клинического состояния и сопутствующих факторов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил: новые случаи оспы обезьян в России будут продолжать фиксироваться. По его словам, на этом фоне стране необходимо наращивать производство вакцины и готовиться к вакцинации населения.

До этого сообщалось, что еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу. 38-летний мужчина не выезжал за границу и заразился через половой контакт. Состояние пациента в данный момент стабильное.