Онищенко предупредил о новых случаях оспы обезьян в России

Новые случаи оспы обезьян в России будут продолжать фиксироваться, считает академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, на этом фоне стране необходимо наращивать производство вакцины и готовиться к вакцинации населения, передает РИА Новости.

Будут (новые случаи. — NEWS.ru), конечно, куда мы денемся?сказал Онищенко, отвечая на вопрос о возможных новых случаях оспы обезьян в России.

Оспа обезьян представляет собой редкую вирусную инфекцию, особенно опасную для людей с ослабленным иммунитетом: она сопровождается высокой температурой, интоксикацией, увеличением лимфатических узлов и характерной сыпью, которая проходит несколько стадий — от пятен до пузырьков и язв, после заживления которых могут оставаться рубцы. В большинстве случаев при легком течении заболевание длится от двух до трех недель и проходит самостоятельно.

Ранее сообщалось, что еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу. 38-летний мужчина не выезжал за границу и заразился через половой контакт. Состояние пациента в данный момент стабильное.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США призвали Иран открыть Ормузский пролив
Во Франции за три месяца на берег выбросило трупы тысячи птиц
Россиянам назвали обязательную процедуру при отделке помещения
Аэропорт Калуги ввел временные ограничения
Украина получит по €1 млрд от двух европейских стран
Онищенко предупредил о новых случаях оспы обезьян в России
«Редкий монстр»: названы симптомы опасной венерической болезни
«Воздушный космодром»: что не так с планами Украины остановить «Орешник»
ВСУ атаковали энергообъект в Запорожской области
Роспотребнадзор сообщил о росте числа укусов клещей
На Западе оценили боевой опыт российских пилотов
Взломали «Госуслуги» — потеряли квартиру: как защититься от мошенников
Вассерман отказался от участия в выборах в Госдуму
Дмитриев опубликовал в соцсетях фотографию из Абу-Даби
Россия готова помочь урегулировать кризис вокруг Ирана
Правильное питание для похудения и ЗОЖ: с чего начать, как делать дешево
Здоровые и блестящие волосы без лишних усилий: семь советов от косметолога
Глава РФПИ предупредил о резком скачке цен на нефть
Названа дата второго раунда переговоров Ирана и США
Клинтон заявила о безумии Трампа
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

