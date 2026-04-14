Онищенко предупредил о новых случаях оспы обезьян в России Онищенко заявил о вероятности новых случаев оспы обезьян в России

Новые случаи оспы обезьян в России будут продолжать фиксироваться, считает академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, на этом фоне стране необходимо наращивать производство вакцины и готовиться к вакцинации населения, передает РИА Новости.

Будут (новые случаи. — NEWS.ru), конечно, куда мы денемся? — сказал Онищенко, отвечая на вопрос о возможных новых случаях оспы обезьян в России.

Оспа обезьян представляет собой редкую вирусную инфекцию, особенно опасную для людей с ослабленным иммунитетом: она сопровождается высокой температурой, интоксикацией, увеличением лимфатических узлов и характерной сыпью, которая проходит несколько стадий — от пятен до пузырьков и язв, после заживления которых могут оставаться рубцы. В большинстве случаев при легком течении заболевание длится от двух до трех недель и проходит самостоятельно.

Ранее сообщалось, что еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу. 38-летний мужчина не выезжал за границу и заразился через половой контакт. Состояние пациента в данный момент стабильное.