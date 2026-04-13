Новый случай оспы обезьян после полового контакта выявили в Подмосковье Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении. Там уточнили, что 38-летний мужчина не выезжал за границу и заразился через половой контакт. Состояние пациентов в данный момент стабильное.

Еще один пациент госпитализирован, 38 лет. <...> За пределы [страны] не выезжал. Контакт половой, — отметили в медучреждении.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с распространением оспы обезьян в мире продолжает ухудшаться, а динамика заболеваемости вызывает серьезные опасения. Он отметил, что механизмом передачи оспы обезьян остается воздушно-капельный путь. По словам академика, заражение происходит при длительном тесном контакте.

В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу и Ленобласти между тем сообщили, что риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон. Во вторник, 24 марта, региональное ведомство выявило один случай заболевания у местного жителя, которого госпитализировали в инфекционный стационар.