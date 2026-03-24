24 марта 2026 в 20:26

В Роспотребнадзоре оценили риски завоза оспы обезьян в Россию

Риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Во вторник, 24 марта, региональное ведомство выявило один случай заболевания у местного жителя, которого госпитализировали в инфекционный стационар.

Межрегиональное управление напоминает о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон, — говорится в сообщении.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование и организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий. На пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Помимо этого, в регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число контактов людей с оспой обезьян в мире достигло максимума. Она отметила, что ведомство мониторит риски распространения патогена в России. По ее словам, специалисты также наблюдают за ситуацией с вирусом Нипах, лихорадкой чикунгунья и птичьим гриппом.

