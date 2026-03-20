20 марта 2026 в 13:53

Попова указала на резкий рост числа случаев заражения оспой обезьян

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Число заражений оспой обезьян в мире достигло максимума, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что ведомство мониторит риски распространения патогена в России. Глава Роспотребнадзора добавила, что специалисты также наблюдают за ситуацией с вирусом Нипах, лихорадкой чикунгунья и птичьим гриппом, передает ТАСС.

Такого количества контактов с людьми у вируса в его истории, безусловно, не было, — сказала Попова.

Ранее заслуженный врач РФ академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России сейчас преобладают подвид коронавируса «стратус» и вирус «коксаки». Он указал, что уровень заболеваемости соответствует средним значениям.

До этого британский врач-терапевт Сурадж Кукадиа выразил мнение, что болезнь X может вызвать следующую пандемию. Он пояснил, что этот термин указывает на любой неизвестный патоген. Специалист добавил, что такие возбудители возникают из-за изменения климата, увеличения контактов между людьми и животными.

Россия
Роспотребнадзор
Анна Попова
Оспа обезьян
