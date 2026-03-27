Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 11:38

Онищенко забил тревогу из-за стремительного распространения опасного вируса

Онищенко встревожен стремительным распространением оспы обезьян в мире

Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация с распространением оспы обезьян в мире продолжает ухудшаться, а число заразившихся в последние годы выросло в разы, сообщил ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, динамика заболеваемости вызывает серьезные опасения.

Обстановка в мире сейчас по mpox вирусу (вирус оспы обезьян. — NEWS.ru) накаляется, если мы регистрировали десяток, максимум тысячу, то в 2022, 2023 годах имели за 90 тыс. ВОЗ отчиталась, 40 тыс. в последние годы заболевших. Это все передача от человека к человеку, — объяснил он.

Он отметил, что механизмом передачи оспы обезьян остается воздушно-капельный путь. По его словам, заражение происходит при длительном тесном контакте.

Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон. Во вторник, 24 марта, региональное ведомство выявило один случай заболевания у местного жителя, которого госпитализировали в инфекционный стационар.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.