Онищенко забил тревогу из-за стремительного распространения опасного вируса

Ситуация с распространением оспы обезьян в мире продолжает ухудшаться, а число заразившихся в последние годы выросло в разы, сообщил ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, динамика заболеваемости вызывает серьезные опасения.

Обстановка в мире сейчас по mpox вирусу (вирус оспы обезьян. — NEWS.ru) накаляется, если мы регистрировали десяток, максимум тысячу, то в 2022, 2023 годах имели за 90 тыс. ВОЗ отчиталась, 40 тыс. в последние годы заболевших. Это все передача от человека к человеку, — объяснил он.

Он отметил, что механизмом передачи оспы обезьян остается воздушно-капельный путь. По его словам, заражение происходит при длительном тесном контакте.

Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон. Во вторник, 24 марта, региональное ведомство выявило один случай заболевания у местного жителя, которого госпитализировали в инфекционный стационар.