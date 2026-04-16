Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 11:20

Самые неприхотливые цветы: выживут даже у подъезда многоквартирного дома — превратят пространство в цветущий рай

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется, чтобы у подъезда было красиво, но без постоянного ухода — важно правильно выбрать растения. Не капризные, выносливые и такие, которые сами разрастаются и не требуют внимания каждый день.

На практике лучше всего работают проверенные многолетники и простые однолетники — те, что не жалко, но выглядят эффектно.

Лилейник — многолетник, который растет практически сам по себе. Цветет ярко, быстро разрастается и может жить на одном месте 10 лет и больше.

Рудбекия — многолетник с желтыми «солнышками». Не боится жары, засухи и вообще почти любых условий, часто дает самосев.

Тысячелистник — многолетник, который вообще не требует ухода. Хорошо переносит солнце, засуху и при этом долго цветет.

Чистец — многолетник с пушистыми серебристыми листьями. Даже без цветов выглядит декоративно и быстро закрывает пустоты.

Нивяник (садовая ромашка) — многолетник, который знаком всем. Растет годами, не требует сложной почвы и цветет стабильно.

Герань садовая — многолетник, который образует плотные кусты. Цветет долго и отлично подавляет сорняки.

Барвинок — вечнозеленый многолетник для тенистых мест. Быстро разрастается и практически не дает расти сорнякам.

Хоста — многолетник для тени. Красива даже без цветения, не требует ухода и живет на одном месте годами.

Календула — однолетник, который можно посеять один раз, и дальше она будет появляться сама. Цветет все лето.

Бархатцы — однолетники, которые вообще не боятся ни жары, ни плохой почвы. Плюс отпугивают вредителей.

Космея — легкий, воздушный однолетник. Быстро растет, долго цветет и не требует внимания.

Проверено редакцией
Общество
В России обновили правила оформления больничных
Общество
К лету худею с этим тортом — «Красотка» без сахара и муки: готовим в микроволновке за 4 минуты
Общество
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
Общество
Почему помидоры трескаются и растут некрасивыми — и как это остановить без химии. Ошибка, которую допускают почти все
Общество
Посадите в апреле — в июне сад засияет махровыми золотыми шарами. Многолетник-солнышко
сады
цветы
дачи
подъезд
клумба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл вероятную судьбу украинских беженцев в Евросоюзе
«Надо бить»: депутат о производстве дронов для ВСУ в Евросоюзе
«Стратегия поменялась»: военэксперт о планах НАТО производить дроны для ВСУ
«Не его дело»: Писториуса осадили после слов об отношении РФ к переговорам
В России зафиксировали ослабление рубля
Мадьяр отверг роскошный замок Орбана за $650 млн
Роспотребнадзор высказался о распространении чумы в России
Сотрудники ТЦК «исцелили» украинца на костылях
Страшная атака ВСУ на Кубань 16 апреля: удар по детскому саду, жертвы
Глава президиума союза пенсионеров ответил, кто получит выплаты к 9 Мая
Один вид двукрылых насекомых пробудился в Москве
В МИД России ответили на вопрос о запросах ЕС на поставки энергоресурсов
Мурашко назвал четыре болезни, наносящие наибольший ущерб здоровью россиян
Психолог объяснила, почему россиянки избегают походов к гинекологу
Экс-бойцу ВСУ Черному-Швецу дали 18 лет колонии в России
Создатели обменника придумали «кнопку воровства» и перевели себе миллиарды
Наступление ВС РФ на Харьков 16 апреля: полсотни убитых, бойня в Купянске
ЦБ РФ решил подвести черту под годами высокой инфляции
Главреду Telegram-канала «Сапа» предъявили обвинение во взятке
«Зловещий спрут»: военэксперт о новом совещательном органе Украины и НАТО
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.