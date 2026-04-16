Самые неприхотливые цветы: выживут даже у подъезда многоквартирного дома — превратят пространство в цветущий рай

Если хочется, чтобы у подъезда было красиво, но без постоянного ухода — важно правильно выбрать растения. Не капризные, выносливые и такие, которые сами разрастаются и не требуют внимания каждый день.

На практике лучше всего работают проверенные многолетники и простые однолетники — те, что не жалко, но выглядят эффектно.

Лилейник — многолетник, который растет практически сам по себе. Цветет ярко, быстро разрастается и может жить на одном месте 10 лет и больше.

Рудбекия — многолетник с желтыми «солнышками». Не боится жары, засухи и вообще почти любых условий, часто дает самосев.

Тысячелистник — многолетник, который вообще не требует ухода. Хорошо переносит солнце, засуху и при этом долго цветет.

Чистец — многолетник с пушистыми серебристыми листьями. Даже без цветов выглядит декоративно и быстро закрывает пустоты.

Нивяник (садовая ромашка) — многолетник, который знаком всем. Растет годами, не требует сложной почвы и цветет стабильно.

Герань садовая — многолетник, который образует плотные кусты. Цветет долго и отлично подавляет сорняки.

Барвинок — вечнозеленый многолетник для тенистых мест. Быстро разрастается и практически не дает расти сорнякам.

Хоста — многолетник для тени. Красива даже без цветения, не требует ухода и живет на одном месте годами.

Календула — однолетник, который можно посеять один раз, и дальше она будет появляться сама. Цветет все лето.

Бархатцы — однолетники, которые вообще не боятся ни жары, ни плохой почвы. Плюс отпугивают вредителей.

Космея — легкий, воздушный однолетник. Быстро растет, долго цветет и не требует внимания.

