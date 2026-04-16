Самые неприхотливые цветы: выживут даже у подъезда многоквартирного дома — превратят пространство в цветущий рай

Если хочется, чтобы у подъезда было красиво, но без постоянного ухода — важно правильно выбрать растения. Не капризные, выносливые и такие, которые сами разрастаются и не требуют внимания каждый день.
На практике лучше всего работают проверенные многолетники и простые однолетники — те, что не жалко, но выглядят эффектно.
Лилейник — многолетник, который растет практически сам по себе. Цветет ярко, быстро разрастается и может жить на одном месте 10 лет и больше.
Рудбекия — многолетник с желтыми «солнышками». Не боится жары, засухи и вообще почти любых условий, часто дает самосев.
Тысячелистник — многолетник, который вообще не требует ухода. Хорошо переносит солнце, засуху и при этом долго цветет.
Чистец — многолетник с пушистыми серебристыми листьями. Даже без цветов выглядит декоративно и быстро закрывает пустоты.
Нивяник (садовая ромашка) — многолетник, который знаком всем. Растет годами, не требует сложной почвы и цветет стабильно.
Герань садовая — многолетник, который образует плотные кусты. Цветет долго и отлично подавляет сорняки.
Барвинок — вечнозеленый многолетник для тенистых мест. Быстро разрастается и практически не дает расти сорнякам.
Хоста — многолетник для тени. Красива даже без цветения, не требует ухода и живет на одном месте годами.
Календула — однолетник, который можно посеять один раз, и дальше она будет появляться сама. Цветет все лето.
Бархатцы — однолетники, которые вообще не боятся ни жары, ни плохой почвы. Плюс отпугивают вредителей.
Космея — легкий, воздушный однолетник. Быстро растет, долго цветет и не требует внимания.
