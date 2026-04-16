16 апреля 2026 в 08:45

Посадите в апреле — в июне сад засияет махровыми золотыми шарами. Многолетник-солнышко

Мак желтый махровый — это многолетник, который поражает своей необычной красотой. Его крупные, полностью махровые цветки диаметром 8–10 см имеют насыщенный золотисто-желтый оттенок и напоминают пионы-миниатюры. Высота кустиков достигает 40–60 см, цветение начинается в июне и продолжается до августа, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия.

Этот сорт мака удивительно неприхотлив: он прекрасно растет на солнце, не боится засухи и не требует частых поливов. Растение отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле-мае или под зиму.

Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение радует обильным цветением. Мак желтый махровый идеально подходит для миксбордеров, групповых посадок и срезки. Его золотистые цветы прекрасно сочетаются с синими дельфиниумами, фиолетовыми ирисами и белыми ромашками.

В букетах мак стоит до недели, сохраняя свежесть и форму. Посадите этот солнечный многолетник в своем саду — и он подарит вам ощущение тепла и радости, наполнив участок яркими красками.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Читайте также
Бросьте семена в апреле — и все лето будете любоваться каскадом нежных абрикосовых цветов. Многолетник — находка для сада
Посадите в апреле — дважды за лето сад окутают белоснежные махровые шары с золотистыми серединками. Многолетник-трудяга
Дачникам в России объяснили, как избежать штрафа до 20 тыс. рублей за мусор
Как выбрать рассаду в садовом центре: 5 признаков качественных растений
Привезла семена из Франции — и в июле сад засиял карминно-розовыми звездами. Чудо-многолетник
Мария Левицкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
