Посадите в апреле — в июне сад засияет махровыми золотыми шарами. Многолетник-солнышко

Мак желтый махровый — это многолетник, который поражает своей необычной красотой. Его крупные, полностью махровые цветки диаметром 8–10 см имеют насыщенный золотисто-желтый оттенок и напоминают пионы-миниатюры. Высота кустиков достигает 40–60 см, цветение начинается в июне и продолжается до августа, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия.

Этот сорт мака удивительно неприхотлив: он прекрасно растет на солнце, не боится засухи и не требует частых поливов. Растение отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле-мае или под зиму.

Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение радует обильным цветением. Мак желтый махровый идеально подходит для миксбордеров, групповых посадок и срезки. Его золотистые цветы прекрасно сочетаются с синими дельфиниумами, фиолетовыми ирисами и белыми ромашками.

В букетах мак стоит до недели, сохраняя свежесть и форму. Посадите этот солнечный многолетник в своем саду — и он подарит вам ощущение тепла и радости, наполнив участок яркими красками.

