17 апреля 2026 в 02:15

Суд в Лондоне начал разбирательство по делу о подрывах «Северных потоков»

В Высоком суде Англии и Уэльса 16 апреля начались слушания по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил ТАСС. Истцом выступает компания-оператор Nord Stream.

Компания требует от страхового рынка Lloyd’s of London выплатить компенсацию в размере €580 миллионов. Руководит процессом судья Клэр Модлер. Отмечается, что процесс может продлится около пяти недель. При этом в суде отметили, что в рамках дела не будет устанавливаться, кто именно причастен к подрывам. Рассматривается лишь вопрос по страховым выплатам.

Lloyd’s of London утверждает, что инциденты могли быть совершены по указанию государства. В связи с этим случай может подпадать под исключения из страхового полиса. В то же время в Nord Stream уточнили, что расположение трубопроводов было за пределами зоны боевых действий. «Северные потоки» не являлись военными объектами, добавили в компании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских государств по запуску уцелевшей ветки газопровода осталась без изменений. Он отметил, что никаких признаков грядущих изменений не усматривается.

Теракт на газопроводах был совершен 26 сентября 2022 года. Уцелела только одна ветвь «Северного потока — 2».

