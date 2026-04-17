В Петербурге самовольно сбежавший из военной части солдат убил человека

В Санкт-Петербурге военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении военнослужащего, подозреваемого в убийстве, передает пресс-служба ведомства. Речь идет об инциденте, произошедшем при конвоировании задержанного, ранее самовольно оставившего воинскую часть.

Следственными органами Главного военного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело в отношении рядового военнослужащего войсковой части. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), — сказано в сообщении.

По данным следствия, задержанный был доставлен из Петрозаводска в Санкт-Петербург после розыска и при конвоировании отвлек внимание сопровождающих. В этот момент он нанес одному из конвоиров ножевые ранения, от которых военнослужащий скончался на месте, после чего подозреваемого удалось задержать.

До этого суд заключил под стражу 19-летнего соучастника разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве. По предварительным сведениям, он выполнял роль курьера. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину. Следователи считают, что тот отдал часть украденного имущества другим соучастникам преступления.