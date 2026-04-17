Российские банки внезапно потеряли доступ к базе МВД

Российские банки столкнулись с ограничением доступа к базам МВД, используемым для проверки паспортных данных через СМЭВ, сообщили в Forbes. Это повлияло на ряд банковских процессов, включая оформление кредитов.

В Ассоциации больших данных сообщили, что около 02:00 мск 15 апреля МВД якобы в одностороннем порядке без предварительного уведомления отключило сервис проверки паспортов через СМЭВ 3 и СМЭВ 4. Там уточнили, что отключение затронуло все банки, а сроки восстановления работы сервиса остаются неизвестными.

Доступ к запросам через систему не функционирует и часть процессов в организациях была приостановлена, подтвердили в АБД. В Минцифры при этом заявили, что сервисы СМЭВ и НСУД работают в штатном режиме, а проблемы связаны с управлением доступом со стороны владельцев соответствующих данных.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список, включив в него девять российских кредитных организаций. Под ограничения подпали Аверс Банк, Точка Банк, Почта Банк, Фора-Банк, «Ак Барс», Ланта-Банк, Синара Банк, Абсолют Банк и Транскапиталбанк.