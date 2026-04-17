В Госдуме намекнули на возможный сюрприз с военными пенсиями Депутат Нилов: военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября на 4%

Военные пенсии в России будут проиндексированы с 1 октября, при этом в бюджете пока заложен рост на уровне 4%, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, окончательный размер повышения может быть скорректирован ближе к осени.

С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных пенсионеров. Это не только пенсионеры, которые получают пенсии по линии Минобороны, но и по линии всех силовых ведомств. <...> Что будет с военными пенсиями в этом году — покажет время, покажет сентябрь. Пока индекс заложен в 4%, и все военные пенсионеры начнут получать с 1 октября проиндексированную пенсию, — сказал Нилов.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны. С ее помощью планируется обеспечить доступ к базовым льготам, включая бесплатный проезд.

До этого генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк указал, что россияне могут сформировать дополнительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). По его словам, граждане со средним доходом могут накопить минимум 1 млн рублей, ежемесячно откладывая всего 2–3 тыс. рублей.