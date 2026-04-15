В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров

В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны, сообщил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. С ее помощью планируется обеспечить доступ к базовым льготам, включая бесплатный проезд.

Я полностью поддерживаю идею введения единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории Российской Федерации. Эта карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров, что, безусловно, облегчит жизнь нашим пожилым гражданам, — заявил Гриб.

Внедрение единой системы льгот может стать важным шагом социальной поддержки, добавил он. Действующую систему необходимо развивать и переводить часть мер на федеральный уровень для большей унификации, заключил Гриб.

Ранее генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк указал, что россияне могут сформировать дополнительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). По его словам, граждане со средним доходом могут накопить минимум 1 млн рублей, ежемесячно откладывая всего 2–3 тыс. рублей.

