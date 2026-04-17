В Иране оценили возможные доходы от контроля Ормузского пролива

Иранский парламент оценил потенциальные доходы от контроля над Ормузским проливом в диапазоне от $10 млрд до $15 млрд, передает ISNA. Эти расчеты были озвучены представителем президиума законодательного органа страны.

В Тегеране отметили, что усиление контроля над проливом должно быть направлено на укрепление национальной валюты риала. При этом подчеркивается, что Иран рассматривает себя как регулятора судоходства, а не как сторону, создающую препятствия или давление.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов отмечал, что инициатива генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о механизме мониторинга прохода кораблей через Ормузский пролив потребует согласия всех вовлеченных стран. По его словам, это решение предполагает создание дополнительных структур со стороны Организации.

До этого Алимов сообщал, что Россия принимает участие в обсуждениях различных вариантов организации судоходства в Ормузском проливе. По его словам, российская сторона участвует в соответствующих обсуждениях наравне с другими сторонами.