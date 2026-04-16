Стало известно, участвует ли Россия в переговорах по Ормузскому проливу Алимов: Россия участвует в обсуждениях по обеспечению судоходства в Ормузе

Россия принимает участие в обсуждениях различных вариантов организации судоходства в Ормузском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. По его словам, российская сторона участвует в соответствующих обсуждениях наравне с другими сторонами.

Действительно ведутся разговоры о формировании тех или иных модальностей прохода судов через Ормузский пролив. Мы слышим новости о блокаде Соединенными Штатами Америки судов, которые относятся к флоту Ирана. Все эти вопросы должны решаться на основании международного права, — сказал Алимов.

Ранее стало известно, что через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США. Речь идет о грузовых судах, контейнеровозах и нефтяных танкерах.

Между тем политолог Евгений Семибратов предположил, что президент США Дональд Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По его словам, таким образом американский лидер также добивается резкого повышения стоимости нефти и наносит удар по экономическим интересам Китая, вынуждая его влиять на Иран.