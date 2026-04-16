Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 01:17

Стало известно, участвует ли Россия в переговорах по Ормузскому проливу

Алимов: Россия участвует в обсуждениях по обеспечению судоходства в Ормузе

Подписывайтесь на нас в MAX

Россия принимает участие в обсуждениях различных вариантов организации судоходства в Ормузском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. По его словам, российская сторона участвует в соответствующих обсуждениях наравне с другими сторонами.

Действительно ведутся разговоры о формировании тех или иных модальностей прохода судов через Ормузский пролив. Мы слышим новости о блокаде Соединенными Штатами Америки судов, которые относятся к флоту Ирана. Все эти вопросы должны решаться на основании международного права, — сказал Алимов.

Ранее стало известно, что через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США. Речь идет о грузовых судах, контейнеровозах и нефтяных танкерах.

Между тем политолог Евгений Семибратов предположил, что президент США Дональд Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По его словам, таким образом американский лидер также добивается резкого повышения стоимости нефти и наносит удар по экономическим интересам Китая, вынуждая его влиять на Иран.

Мир
Ормузский пролив
переговоры
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Донбасс стал самой заминированной территорией в мире
Россия и США нашли общее понимание мира по Украине
SHOT сообщил о серии мощных взрывов над территорией Краснодарского края
Стало известно, участвует ли Россия в переговорах по Ормузскому проливу
Пентагон отказался отвечать на слухи о подготовке атаки на Кубу
В США провели учения по противодействию ядерному оружию России в космосе
Названы все полуфиналисты Лиги чемпионов
Из Москвы экстрадировали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции
США побили рекорд по выпуску ядерного оружия
Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь
Предотвращаем сколиоз у детей: шесть советов врача, спасающих спину
В Геленджике ограничили прием и отправку авиарейсов
Еще 94 сотрудника АЭС «Бушер» вернулись в Россию
Одна из стран БРИКС впервые за год возобновила закупки российского СПГ
Медведев пожелал европейским партнерам спокойного сна после списка МО РФ
Россиянка попала за решетку за фото в нацистской фуражке
В США рассказали, как смягчение санкций против России спасло мир
Любовница разбушевалась: кто такая Юлия Мендель, которая громит Зеленского
Белый дом высказался о сроках завершения морской блокады Ирана
В России обновили правила оформления больничных
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.