В МИД России высказались об идее ООН по Ормузскому проливу МИД России: идея ООН о мониторинге Ормузского пролива требует общего согласия

Инициатива генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о механизме мониторинга прохода кораблей через Ормузский пролив потребует согласия всех вовлеченных стран, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов. По его словам, которые приводят «Известия», эта затея предполагает создание дополнительных структур со стороны Организации.

Генеральный секретарь ООН озвучил одну инициативу — создание механизма мониторинга прохода судов через Ормузский пролив. Эта инициатива предполагает создание неких структур силами секретариата ООН. <…> Перспектива этой затеи не определена. Она, несомненно, требует согласия всех вовлеченных стран, — отметил Алимов.

Дипломат также добавил, что в Совбезе ООН продолжаются консультации по совместному российско-китайскому проекту резолюции, касающемуся войны на Ближнем Востоке. Он заявил, что Москва и Пекин открыты к обсуждению поправок в этот документ, а его окончательная судьба будет решаться с учетом результатов переговоров между Ираном и США.

Ранее Алимов сообщал, что Россия принимает участие в обсуждениях различных вариантов организации судоходства в Ормузском проливе. По его словам, российская сторона участвует в соответствующих обсуждениях наравне с другими сторонами.