Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 23:41

В Сочи и Геленджике ввели ограничения на полеты

Росавиация сообщила об ограничениях на рейсы в аэропортах Сочи и Геленджика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Сообщается, что дополнительные ограничения введены также в аэропорту Геленджика. В ведомстве объяснили, что они связаны с необходимостью обеспечить безопасность воздушного движения. Однако, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00.

Ранее Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта в Калуге. В то же время аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в воздушной гавани приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

Ограничения на полеты объявляли также в аэропортах Уфы и Оренбурга. Решение объяснялось обеспечением безопасности полетов.

Тогда же Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая. В ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, они пока остаются под запретом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан раскрыл провал правительства Венгрии
В Ливане вступило в силу 10-дневное прекращение огня
Российские банки внезапно потеряли доступ к базе МВД
Трамп хочет завершить конфликт на Украине
В Иране оценили возможные доходы от контроля Ормузского пролива
В Эстонии обнаружили обломки неизвестного БПЛА
Нидерланды передадут Украине минный тральщик
Фицо рассказал, в каком случае русские могут встать на колени
Мессенджер Telegram снова «ожил»
«Страшнее только Вьетнам»: почему потери в Иране до ужаса пугают США
США и Иран могут скоро заключить сделку
В Люберцах возбудили уголовное дело после гибели женщины
НАТО 30 лет готовится к войне с РФ: раскрыты тайны британской разведки
Союзники НАТО отказались от США и «заработали проблему»
Ветеран ВОВ Мария Барсученко умерла на 106-м году жизни
Стала известна причина поножовщины в Люберцах
Два взрыва прогремели в Москве
Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках
Экс-депутата арестовали в Дагестане за крупное мошенничество с COVID-19
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.