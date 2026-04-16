В Сочи и Геленджике ввели ограничения на полеты

В Сочи и Геленджике ввели ограничения на полеты Росавиация сообщила об ограничениях на рейсы в аэропортах Сочи и Геленджика

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Сообщается, что дополнительные ограничения введены также в аэропорту Геленджика. В ведомстве объяснили, что они связаны с необходимостью обеспечить безопасность воздушного движения. Однако, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00.

Ранее Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта в Калуге. В то же время аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в воздушной гавани приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

Ограничения на полеты объявляли также в аэропортах Уфы и Оренбурга. Решение объяснялось обеспечением безопасности полетов.

Тогда же Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая. В ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, они пока остаются под запретом.